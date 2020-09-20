Гвардиола назначил нового капитана "Манчестер Сити"

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Гвардиола назначил нового капитана "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назначил новым капитаном команды бразильского полузащитника Фернандиньо, сообщает Sportsmail. 

По сведениям издания, такое решение принял Гвардиола после консультации с командой и тренерским штабом. На посту капитана Фернандиньо сменил испанского полузащитника Давида Силву, который ушел из клуба на правах свободного агента.

35-летний Фернандиньо выступает за "Манчестер Сити" с 2013 года. Всего он провел за английский клуб 314 матчей во всех турнирах, забил 23 матча и забил 26 голов. Его контракт с "горожанами" действует до лета 2021 года.

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