Гвардиола назначил нового капитана "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назначил новым капитаном команды бразильского полузащитника Фернандиньо, сообщает Sportsmail.
По сведениям издания, такое решение принял Гвардиола после консультации с командой и тренерским штабом. На посту капитана Фернандиньо сменил испанского полузащитника Давида Силву, который ушел из клуба на правах свободного агента.
35-летний Фернандиньо выступает за "Манчестер Сити" с 2013 года. Всего он провел за английский клуб 314 матчей во всех турнирах, забил 23 матча и забил 26 голов. Его контракт с "горожанами" действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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