Гвардиола назвал цель "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии в преддверии матча с "Базелем" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы старались навязывать сопернику свой стиль игры с того момента, как я пришел в команду, то есть прошло уже полтора года. Уровень оппонентов в Лиге Чемпионов выше. Надеюсь, нам удастся контролировать ход противостояния и пройти дальше. Не знаю, готовы ли мы к победе в Лиге Чемпионов. Моя вера в парней очень высока, и они это знают. Наша задача - выступить лучше, чем в прошлом сезоне, то есть выйти в четвертьфинал.

В Лиге Чемпионов "Базель" играет в пять защитников. На групповой стадии они выдали ряд ярких матчей. Это сильная команда с высокой организацией игры в защите. Они опасны при контратаках. Я уже сказал своим игрокам, что в матчах с "Базелем" нам придется очень сложно, особенно в гостях. Но мы уверены в себе, и я считаю, мы можем хорошо здесь сыграть" - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Матч между "Базелем" и "Манчестер Сити" состоится завтра в 22:45 по московскому времени.

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