Гвардиола назвал две лучшие команды, которым он противостоял в роли тренера
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, каких соперников он считает лучшими в своей тренерской карьере.
"В течение карьеры я играл против невероятных команд. Но есть две, которые лучше всех остальных. Это "Барселона" Луиса Энрике с Неймаром, Месси и Суаресом впереди и нынешний "Ливерпуль", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.
Напомним, что помимо "Сити" испанский специалист возглавлял "Барселону" (2008-2012) и "Баварию" (2013-2016).
В текущем сезоне "горожане" ведут борьбу с "Ливерпулем" за чемпионство в АПЛ. За тур до конца чемпионата команда Гвардиолы отстаёт от "скаузеров" на 2 очка, но имеет матч в запасе против "Лестера".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|37
|94
|2
|Манчестер Сити
|36
|92
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|36
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|37
|15