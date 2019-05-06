Гвардиола назвал две лучшие команды, которым он противостоял в роли тренера

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, каких соперников он считает лучшими в своей тренерской карьере.

"В течение карьеры я играл против невероятных команд. Но есть две, которые лучше всех остальных. Это "Барселона" Луиса Энрике с Неймаром, Месси и Суаресом впереди и нынешний "Ливерпуль", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что помимо "Сити" испанский специалист возглавлял "Барселону" (2008-2012) и "Баварию" (2013-2016).

В текущем сезоне "горожане" ведут борьбу с "Ливерпулем" за чемпионство в АПЛ. За тур до конца чемпионата команда Гвардиолы отстаёт от "скаузеров" на 2 очка, но имеет матч в запасе против "Лестера".

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