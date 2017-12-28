Гвардиола назвал фаворита Лиги Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не считает свою команду фаворитом Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" - фаворит Лиги Чемпионов? Скажите, а за кого играет Месси? Вот эта команда и является фаворитом" - приводит слова Гвардиолы Marca.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов "Сити" предстоит встретиться с "Базелем", а "Барселону" ждет противостояние с "Челси".

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