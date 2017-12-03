Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

" Фаворитами будут те же команды, что и всегда - Испания, Германия, Бразилия... Я хотел бы, чтобы Чемпионат Мира выиграла страна, которую я люблю. Я бы хотел, чтобы кубок мира достался Испании, потому что там есть игроки, которых я люблю. Как, впрочем, и в Германии или Аргентине ", - цитирует 46-летнего специалиста fichajes.com.

Напомним, Хидиятуллин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Чемпионата Мира для сборной России. | soccernews.ru