Гвардиола назвал футболиста, который заслуживает всей похвалы за проделанную командой работу

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Гвардиола назвал футболиста, который заслуживает всей похвалы за проделанную командой работу

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил важность Николаса Отаменди для команды.

"Все говорят о таких футболистах, как Стерлинг, Де Брюйне, Силва, Агуэро, и они заслуживают, чтобы их игру обсуждали, но если мне будет нужно назвать одного футболиста, который заслуживает всей похвалы за проделанную нами работу, это будет Отаменди.

Он великолепен, потому что готов сражаться всегда, несмотря на боль, проблемы с лодыжкой, коленом, спиной. Это один из самых боевитых футболистов, что я видел. Он для нас очень важен. Не представляю даже, где бы мы были без него - в турнирной таблице, в том, что касается показываемого нами футбола" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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