Гвардиола назвал главного фаворита сезона АПЛ

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Гвардиола назвал главного фаворита сезона АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, кого он считает фаворитом на победу в АПЛ в сезоне 2020/21.

"Главный фаворит - "Ливерпуль". Хотя в нашем чемпионате много команд топ-уровня. Важно остаться в борьбе за титул до последних пяти или десяти игр сезона. Надеюсь, мы будем в гонке", - приводит слова Гвардиолы BBC.

"Ливерпуль" лидирует в Премьер-лиге по итогам 7 туров, набрав 16 очков.

В воскресенье "Сити" примет команду Юргена Клоппа в рамках 8-го тура АПЛ. Начало игры - в 18:30 по московскому времени.

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