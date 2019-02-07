Гвардиола назвал ключевой фактор в победе над "Эвертоном"

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Гвардиола назвал ключевой фактор в победе над "Эвертоном"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвёл итоги перенесённого матча 27-го тура АПЛ против "Эвертона".

"Мы должны быть довольны, потому что обыграть в гостях "Эвертон" со счётом 2:0 - это дорогого стоит. Гол в самой концовке первого тайма нам очень помог, а вот после перерыва у моей команды были проблемы. Но в целом матч получился хорошим. Мы не допустили ни одного удара в створ" - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что благодаря победе над "Эвертоном" "Манчестер Сити" возглавил турнирную таблицу АПЛ, однако у "Ливерпуля" есть матч в запасе.

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