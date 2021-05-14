Гвардиола назвал команды, которые будет бороться за победу в следующем сезоне АПЛ

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Гвардиола назвал команды, которые будет бороться за победу в следующем сезоне АПЛ

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от чемпионской гонки в английской Премьер-лиге в сезоне 2021/22.

"Наша цель на следующий сезон будет такой же - бороться за место на вершине. Но с каждым годом нам всё сложнее, потому что соперники становятся только сильнее. "Манчестер Юнайтед" всегда на уровне, в гонку вернётся "Ливерпуль", "Челси" и "Лестер" сделают шаг вперёд в следующем сезоне. Также отмечу "Арсенал", если они продолжат доверять Артете", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В текущем сезоне "горожане" досрочно стали чемпионами АПЛ. Кроме того, команда выиграла Кубок Лиги и встретится с "Челси" в финале Лиги Чемпионов.

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