Гвардиола назвал лучшее место для работы тренером
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что Англия является лучшим местом для работы тренером. Об это сообщает пресс-служба команды.
Напомним, 48-летний испанец до "Сити" возглавлял "Барселону" и "Баварию". Также его недавно приглашали работать в "Ювентусе".
"На свете нет лучше место для работы тренером, чем Англия. Я работал в Испании и Германии и думаю, Италия похожа на Испанию, так что, лучшего места нет.
Везде вас освистают, если вы проиграете, а в Англии фанаты всегда поддерживают команду. Это идеальное место. Это ощущение у меня появилось с первого для и до сих пор со мной. Никогда не забуду, как меня поддержали в первый год работы, когда не все получалось", - сказал Гвардиола.
Напомним, в минувшем сезоне АПЛ "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, набрав 98 очков. Кроме того, команда дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.
А еще: Экс-форвард "Манчестер Сити" может перейти в один из российских клубов | http://soccernews.ru
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Экс-форвард "Манчестер Сити" может перейти в один из российских клубов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16