Гвардиола назвал лучшее место для работы тренером

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Гвардиола назвал лучшее место для работы тренером

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что Англия является лучшим местом для работы тренером. Об это сообщает пресс-служба команды.

Напомним, 48-летний испанец до "Сити" возглавлял "Барселону" и "Баварию". Также его недавно приглашали работать в "Ювентусе"

"На свете нет лучше место для работы тренером, чем Англия. Я работал в Испании и Германии и думаю, Италия похожа на Испанию, так что, лучшего места нет.

Везде вас освистают, если вы проиграете, а в Англии фанаты всегда поддерживают команду. Это идеальное место. Это ощущение у меня появилось с первого для и до сих пор со мной. Никогда не забуду, как меня поддержали в первый год работы, когда не все получалось", - сказал Гвардиола.

Напомним, в минувшем сезоне АПЛ "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии, набрав 98 очков. Кроме того, команда дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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