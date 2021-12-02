Гвардиола назвал лучшего футболиста в АПЛ

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Гвардиола назвал лучшего футболиста в АПЛ

Фото: инстаграм Бернарду Силвы/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что португальский полузащитник "горожан" Бернарду Силва является лучшим игроком английской Премьер-лиги.

"Силва лучшим в АПЛ 2-3 сезона назад, а также является лучшим и сейчас. Достаточно посмотреть видеонарезки того, как он играл три года назад, а мы набрали 98 очков за сезон. Бернарду умеет делать на поле все, что захочет", - приводит слова Гвардиолы The Times.

В нынешнем сезоне 27-летний Силва провел за "Манчестер Сити" 19 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2025 года.

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