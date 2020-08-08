Гвардиола назвал лучшего игрока противостояния "Манчестер Сити" - "Реал"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, кого из футболистов он считает лучшим в матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Считаю, Габриэл Жезус был лучшим игроком этих двух матчей. Он забил в Мадриде, заработал пенальти, а сегодня стал автором гола и отдал передачу. Габриэл сыграл ключевую роль в нашей победе", - подчеркнул Гвардиола.

Напомним, что "Сити" дважды обыграл "Реал" с одинаковым счётом 2:1.

В 1/4 финала ЛЧ "горожане" сразятся с французским "Лионом".

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