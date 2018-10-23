Гвардиола назвал лучшего левого центрального защитника в мире

Теги хосеп гвардиоламанчестер ситиэмерик ляпорт

Гвардиола назвал лучшего левого центрального защитника в миреГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал лучшего левого центрального защитника в мире.

"Рано или поздно Эмерик Ляпорт получит вызов в сборную Франции. Сегодня сложно найти в мире такого же сильного левого центрального защитника, как он", - приводит слова наставника "горожан" ActuFoot.

В текущем сезоне Ляпорт забил 1 гол в 12 матчах за "Манчестер Сити".

Не пропустите: Чемпионы, эпизод 5 - Пеп Гвардиола и его штурмовая команда. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов