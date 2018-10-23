Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал лучшего левого центрального защитника в мире.

"Рано или поздно Эмерик Ляпорт получит вызов в сборную Франции. Сегодня сложно найти в мире такого же сильного левого центрального защитника, как он", - приводит слова наставника "горожан" ActuFoot.

В текущем сезоне Ляпорт забил 1 гол в 12 матчах за "Манчестер Сити".

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