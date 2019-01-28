Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал лучшие европейские команды за последнее десятилетие.

Стоит отметить, что в списке испанского специалиста не оказалось ни одного клуба АПЛ, а также мадридского "Реала", выигравшего четыре Лиги Чемпионов за пять лет.

"Я неоднократно говорил, какие команды являются лучшими за последнее десятилетие. Это "Ювентус", "Бавария" и "Барселона". Почему? Всё просто - каждый сезон они выигрывают чемпионаты и кубки, каждый сезон они находятся на вершине" - цитирует 48-летнего тренера Goal.com.

Стоит отметить, что ранее Гвардиола возглавлял "Барселону" и "Баварию". С каталонцами он за 4 сезона выиграл 14 трофеев, а с мюнхенцами - 7 трофеев за 3 сезона.

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