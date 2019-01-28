Гвардиола назвал лучшие европейские команды за последнее десятилетие

1 Теги манчестер ситихосеп гвардиолабавария мюнхенбарселонаювентус

Гвардиола назвал лучшие европейские команды за последнее десятилетие

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал лучшие европейские команды за последнее десятилетие.

Стоит отметить, что в списке испанского специалиста не оказалось ни одного клуба АПЛ, а также мадридского "Реала", выигравшего четыре Лиги Чемпионов за пять лет.

"Я неоднократно говорил, какие команды являются лучшими за последнее десятилетие. Это "Ювентус", "Бавария" и "Барселона". Почему? Всё просто - каждый сезон они выигрывают чемпионаты и кубки, каждый сезон они находятся на вершине" - цитирует 48-летнего тренера Goal.com.

Стоит отметить, что ранее Гвардиола возглавлял "Барселону" и "Баварию". С каталонцами он за 4 сезона выиграл 14 трофеев, а с мюнхенцами - 7 трофеев за 3 сезона.

Не пропустите: Хосеп Гвардиола поделился мнением о трансферном рынке. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

петушалду
петушалду

Надеюсь, команды с такой скучной и автобусной тактикой типа блюЮвентус, Атлетико и т.д. никогда не выиграют ЛЧ. Пусть вечно остаются вторыми. Футбол - это зрелище, а не бухучет.

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара

Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов