Гвардиола назвал лучшие команды Европы и Англии
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола Прокомментировал победную серии своей команды и назвал клубы, которые являются лучшими, по его мнению, в Европе и Англии.
"Мы довольны тем, чего уже добились. Никому до нас не удавалось выиграть 20 матчей подряд. Значит это действительно сложная задача.
Но при любых сериях значение имеет только то, поднимаешь ты трофей над головой или нет. Потому, нам непозволительно просто сидеть на диване и говорить, как все замечательно. У нас впереди еще много работы, и я наблюдаю признаки того, что мы можем стать лучше.
Лучшая команда в Европе – "Бавария". Они выиграли все, что можно, это лучшая команда. В Англии чемпионом является "Ливерпуль", и именно поэтому он лучший.
Если хочешь забрать корону себе, то должен побеждать. Никто не может стать чемпионом в феврали или марте. В розыгрыше еще 36 очков, за неделю можно упустить разницу. Соперники сильны", – приводит слова Гвардиолы Teamtalk.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18