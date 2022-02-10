Гвардиола назвал лучшую команду мира

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему его команда не является лучшей в мире.

"Мы не лучшая команда в мире, потому что Лигу Чемпионов выиграл "Челси", - сказал испанец.

В 2021 году победителем ЛЧ стал "Челси", одолевший в финале "Сити" со счётом 1:0.

Сейчас "синие" участвуют в клубном чемпионате мира. Они разыграют трофей с бразильским "Палмейрасом".

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