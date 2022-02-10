Гвардиола назвал лучшую команду мира

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Гвардиола назвал лучшую команду мира

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал лучшую команду мира.

"Не верю, что "Манчестер Сити" является лучшей командой в мире. Потому что "Челси" выиграл Лигу чемпионов, это так, они является лучшей командой мира", — приводит слова испанского специалиста Hayters TV.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов прошлого сезона "Челси" обыграл как раз "Манчестер Сити". Та встреча завершилась со счетом 1:0, а единственный в матче гол забил Кай Хаверц.

В нынешнем сезоне команды встречались между собой два раза в рамках АПЛ и оба раза побеждал "Манчестер Сити".

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