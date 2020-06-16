Гвардиола назвал плотный график матчей проблемой для "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не готова проводить по два матча в неделю.

"Мы готовы проводить один матч в неделю, но к играм раз в 3-4 дня футболисты не готовы. Нам придется применять ротацию и использовать всех игроков. Сейчас команда набрала хорошую форму.

Я очень жду матча с "Арсеналом", так как смогу встретиться со своим другом Микелем Артетой. Он внес невероятно важный вклад в успехи "Манчестер Сити".

Сейчас я не думаю о матче с "Реалом" в Лиге чемпионов. Все мои мысли связаны с поединком против "Арсенала", - приводит слова Гвардиолы официальный Twitter клуба.

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