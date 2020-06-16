Гвардиола назвал плотный график матчей проблемой для "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не готова проводить по два матча в неделю.
"Мы готовы проводить один матч в неделю, но к играм раз в 3-4 дня футболисты не готовы. Нам придется применять ротацию и использовать всех игроков. Сейчас команда набрала хорошую форму.
Я очень жду матча с "Арсеналом", так как смогу встретиться со своим другом Микелем Артетой. Он внес невероятно важный вклад в успехи "Манчестер Сити".
Сейчас я не думаю о матче с "Реалом" в Лиге чемпионов. Все мои мысли связаны с поединком против "Арсенала", - приводит слова Гвардиолы официальный Twitter клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18