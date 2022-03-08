Гвардиола назвал проблемы "Манчестер Сити" перед матчем ЛЧ со "Спортингом"

Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонским "Спортингом".

"Сейчас у меня доступны лишь 14 игроков основного состава. Конечно, в первом матче мы добились невероятного преимущества, выиграв со счетом 5:0. Впрочем, еще ничего не решено, футбол непредсказуем. "Спортинг" может сыграть классно, а у нас удалить игроков. Может случиться все, что угодно. Одной из наших проблем является то, что доступны только три защитника. Видимо, будет использовать игроков из дублирующего состава", - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

Матч "Манчестер Сити" - "Спортинг" состоится завтра, 9 марта, и начнется в 23:00 мск.

Не пропустите: Гвардиола ярко высказался о крупной победе над "МЮ". http://soccernews.ru