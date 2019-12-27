Гвардиола назвал самый важный момент в истории "Манчестер Сити"

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Гвардиола назвал самый важный момент в истории "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, какой момент в истории клуба он считает самым важным.

"Самый важный момент этого клуба - гол Агуэро в ворота КПР в 2012 году, который принёс титул АПЛ. Это даже важнее, чем потенциальная победа в Лиге Чемпионов. Тот момент был гораздо значимее, чем четыре титула в одном сезоне", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Напомним, что 13 мая 2012 года "Сити" в последнем туре АПЛ играл с КПР и до последних минут проигрывал 1:2. "Горожане" в случае победы становились чемпионами, ничья или поражение приносили титул "Манчестер Юнайтед".

На 92-й минуте Эдин Джеко сравнял счёт, а ещё спустя две минуты Агуэро своим голом принёс манкунианцам заветные три очка и соответственно золотые медали.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Чемпионат ,ты уже проиграл,отмазки не пройдут для глоров голубой луны...

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Шнюк
Шнюк

Клопп его загрыз...

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