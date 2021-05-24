Гвардиола назвал следующий клуб Агуэро
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что нападающий Серхио Агуэро с высокой долей вероятности окажется в "Барселоне".
"А это секрет? Кажется, Агуэро близок к договорённости с "Барсой". Это клуб моего сердца. Там он будет играть с Месси, который является лучшим футболистом всех времён. Уверен, ему это понравится. Наверное, с ним команда станет сильнее", - цитирует Гвардиолу BBC.
Ранее СМИ писали, что 32-летний аргентинец заключит с "сине-гранатовыми" контракт до 2023 года с зарплатой 8 миллионов евро.
Агуэро провёл в "Манчестер Сити" ровно 10 сезонов, в его активе 260 голов и 73 ассиста в 389 матчах.
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|Команда
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18