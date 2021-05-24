Гвардиола назвал следующий клуб Агуэро

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Гвардиола назвал следующий клуб Агуэро

Фото твиттер Серхио Агуэро

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что нападающий Серхио Агуэро с высокой долей вероятности окажется в "Барселоне".

"А это секрет? Кажется, Агуэро близок к договорённости с "Барсой". Это клуб моего сердца. Там он будет играть с Месси, который является лучшим футболистом всех времён. Уверен, ему это понравится. Наверное, с ним команда станет сильнее", - цитирует Гвардиолу BBC.

Ранее СМИ писали, что 32-летний аргентинец заключит с "сине-гранатовыми" контракт до 2023 года с зарплатой 8 миллионов евро.

Агуэро провёл в "Манчестер Сити" ровно 10 сезонов, в его активе 260 голов и 73 ассиста в 389 матчах.

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