Гвардиола назвал сроки восстановления Де Брюйне
"Манчестер Сити" надолго потерял своего ключевого игрока Кевина Де Брюйне.
Изначально ожидалось, что звёздный бельгиец пропустит из-за травмы около двух недель.
Однако углублённое медобследование показало, что повреждение задней поверхности бедра оказалось серьёзнее. По словам главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, 29-летний полузащитник выбыл из строя на срок от одного до полутора месяцев.
В текущем сезоне Де Брюйне сыграл за "Манчестер Сит" 23 матча, в которых забил 3 гола и сделал 15 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18