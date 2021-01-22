Гвардиола назвал сроки восстановления Де Брюйне

"Манчестер Сити" надолго потерял своего ключевого игрока Кевина Де Брюйне.

Изначально ожидалось, что звёздный бельгиец пропустит из-за травмы около двух недель.

Однако углублённое медобследование показало, что повреждение задней поверхности бедра оказалось серьёзнее. По словам главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, 29-летний полузащитник выбыл из строя на срок от одного до полутора месяцев.

В текущем сезоне Де Брюйне сыграл за "Манчестер Сит" 23 матча, в которых забил 3 гола и сделал 15 ассистов.

Не пропустите: Агуэро подтвердил, что заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru