Гвардиола назвал сроки восстановления травмированного Феррана Торреса

Теги манчестер ситиферран торрестравмы

Гвардиола назвал сроки восстановления травмированного Феррана Торреса

Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что испанский полузащитник Ферран Торрес пропустит около трех месяцев из-за перелома стопы.

"Ферран пропустит 2,5, возможно, три месяца. Зинченко и Гюндоган вернулись в строй. Так что у нас все в порядке, кроме Торреса", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний Торрес провел за "Манчестер Сити" семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. 

Не пропустите: Ферран Торрес прокомментировал слухи об интересе "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан ответил на предложение возглавить "Ньюкасл"

Зидан ответил на предложение возглавить "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов