Гвардиола назвал сроки восстановления травмированного Феррана Торреса

Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что испанский полузащитник Ферран Торрес пропустит около трех месяцев из-за перелома стопы.

"Ферран пропустит 2,5, возможно, три месяца. Зинченко и Гюндоган вернулись в строй. Так что у нас все в порядке, кроме Торреса", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 21-летний Торрес провел за "Манчестер Сити" семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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