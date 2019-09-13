Гвардиола назвал сроки восстановления травмированного Ляпорта

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Гвардиола назвал сроки восстановления травмированного Ляпорта

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что травмированный французский защитник Эмерик Лапорт вернется в строй в следующем году.

"Ляпорт пропустит 5-6 месяцев. Он вернется в строй в следующем году, в январе-феврале", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что 25-летний футболист получил травму мениска во матче 4-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (4:0). Через несколько дней он перенес операцию.

Лапорт перешел в "Манчестер Сити" в январе 2018 года из "Атлетика" за 65 миллионов евро. Всего он провел за английский клуб 68 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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