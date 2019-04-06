Гвардиола назвал сроки восстановления Зинченко

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Гвардиола назвал сроки восстановления Зинченко

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, сколько пропустит из-за травмы защитник Александр Зинченко.

"Он вернётся на поле через 10-12 дней. Надеюсь, так и будет", - цитирует Гвардиолу официальный твиттер "горожан".

Напомним, что Зинченко травмировался в матче с "Кардиффом". У него диагностировано мышечное повреждение задней поверхности бедра.

В текущем сезоне 22-летний украинец сыграл за "Сити" 23 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

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