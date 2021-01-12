Гвардиола назвал сроки возвращения Агуэро на поле

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Гвардиола назвал сроки возвращения Агуэро на поле

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола на пресс-конференции рассказал, когда в строй вернется аргентинский нападающий команды Серхио Агуэро, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболист пропустит около 10 дней. 10 января форвард отправился на самоизоляцию, так как контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом. Таким образом, форвард пропустит матчи чемпионата Англии с "Брайтоном" (13 января) и "Кристал Пэлас" (17 января). Из-за травмы аргентинец не выходил на поле с октября 2020 года. 

В нынешнем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" девять матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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