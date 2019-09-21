Гвардиола назвал своего вероятного преемника в "Манчестер Сити"

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Гвардиола назвал своего вероятного преемника в "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола предположил, кто станет его преемником на посту главного тренера "Манчестер Сити".

"Почти уверен, что после меня команду будет тренировать Артета. Он станет успешным наставником. Уже сейчас, несмотря на молодость, у него есть опыт работы с известными футболистами и большими клубами. А ещё у Микеля невероятная трудовая этика. У него есть особый талант анализировать происходящее и находить решения", - приводит слова испанца Sky Sports.

Напомним, что Артета пришёл в "Манчестер Сити" вместе с Гвардиолой летом 2016 года и с тех пор является неотъемлемой частью тренерского штаба "горожан".

Контракт между Пепом и манкунианским клубом рассчитан до 2021 года.

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