Гвардиола назвал свой лучший матч в качестве тренера

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Гвардиола назвал свой лучший матч в качестве тренераГлавный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал свой лучший матч в качестве наставника.

"Финал Лиги Чемпионов в Лондоне в 2011-м году против "Манчестер Юнайтед" был лучшим выступлением, в котором я когда-либо принимал участие в качестве тренера", - приводит слова 46-летнего специалиста Marca.

Напомним, Гвардиола прокомментировал вчерашнюю победу своей команды над "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
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