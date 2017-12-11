Гвардиола назвал свой лучший матч в качестве тренера

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал свой лучший матч в качестве наставника.

"Финал Лиги Чемпионов в Лондоне в 2011-м году против "Манчестер Юнайтед" был лучшим выступлением, в котором я когда-либо принимал участие в качестве тренера", - приводит слова 46-летнего специалиста Marca.

Напомним, Гвардиола прокомментировал вчерашнюю победу своей команды над "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru