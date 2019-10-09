Гвардиола назвал условие для своего ухода из "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что может привести к его отставке с занимаемого поста.
"Председатель совета директоров "Манчестер Сити" в курсе, что я уйду, если что-то пойдёт не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата. Я сделаю всё от себя возможное, чтобы избежать подобного сценария и приложу максимум усилий для новых побед", - цитирует Гвардиолу The Sun.
Испанец возглавил "Сити" в 2016 году и с тех пор выиграл с командой 7 трофеев, в том числе 2 титула АПЛ.
Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3