Гвардиола назвал условие для своего ухода из "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола назвал условие для своего ухода из "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что может привести к его отставке с занимаемого поста.

"Председатель совета директоров "Манчестер Сити" в курсе, что я уйду, если что-то пойдёт не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата. Я сделаю всё от себя возможное, чтобы избежать подобного сценария и приложу максимум усилий для новых побед", - цитирует Гвардиолу The Sun.

Испанец возглавил "Сити" в 2016 году и с тех пор выиграл с командой 7 трофеев, в том числе 2 титула АПЛ.

Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2021 года.

Не пропустите: Гвардиола высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Казань хочет провести финал Лиги Европы-2023

Казань хочет провести финал Лиги Европы-2023

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
Полная таблица

топ-5 тегов