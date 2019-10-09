Гвардиола назвал условие для своего ухода из "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что может привести к его отставке с занимаемого поста.

"Председатель совета директоров "Манчестер Сити" в курсе, что я уйду, если что-то пойдёт не по плану или мы перестанем добиваться желаемого результата. Я сделаю всё от себя возможное, чтобы избежать подобного сценария и приложу максимум усилий для новых побед", - цитирует Гвардиолу The Sun.

Испанец возглавил "Сити" в 2016 году и с тех пор выиграл с командой 7 трофеев, в том числе 2 титула АПЛ.

Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2021 года.

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