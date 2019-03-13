Гвардиола назвал желаемого соперника в 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Гвардиола назвал желаемого соперника в 1/4 финала Лиги Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал желаемого соперника в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Я хочу "Баварию", потому что до сих пор остаюсь частью этого клуба. Я люблю Мюнхен. Я люблю "Баварию". У меня там много друзей", - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

"Манчестер Сити" стал четвертьфиналистом ЛЧ по итогам противостояния с "Шальке", выиграв по сумме двух встреч со счётом 10:2.

А "Баварии" ещё предстоит побороться за путёвку в следующую стадию турнира. Сегодня в 23:00 мск мюнхенцы дома сразятся с "Ливерпулем".

Гвардиола возглавлял "Рекордмастер" с 2013 по 2016 год.

Не пропустите: "Манчестер Сити" разгромил "Шальке" со счетом 7:0 и прошел в четвертьфинал  Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru

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Лысый много хочет. А получит гоббов.

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