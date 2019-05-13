Гвардиола назван свое любимое чемпионство

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Гвардиола назван свое любимое чемпионство
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его любимым чемпионством является самое первое, которое он завоевал с "Барселоной".

"Не могу сказать, что нынешнее чемпионство является самым приятным для меня. Самый любимый мой титул - это первое чемпионство с "Барселоной", когда мы обыграли "Реал" со счетом 6:2. Это было невероятно.

Это был мой первый сезон в карьере в качестве тренера. Я работал в любимом городе в клубе моего сердца.

Но нынешнее чемпионство самое тяжелое. Все из-за уровня игры "Ливерпуля", - приводит слова Гвардиолы Marca.

48-летний Гвардиола за свою тренерскую карьеру по три раза становился чемпионом Испании и Германии, а также дважды побеждал в английской Премьер-лиге.

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