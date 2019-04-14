Гвардиола: "Не буду работать тренером в 71 год, как Ходжсон"

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Гвардиола: "Не буду работать тренером в 71 год, как Ходжсон"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет работать наставником в 71, как Рой Ходжсон, который возглавляет "Кристал Пэлас". В матче 34-го тура манкунианцы на выезде сыграют против "Кристал Пэлас". Встреча состоится сегодня, 14 апреля, и начнется в 16:05 по московскому времени.

"Не буду работать тренером в 71 год, как Ходжсон. Нет никаких шансов на это. Я раньше уйду на пенсию, но пока что хочу насладиться работой в течение нескольких лет. Для этой работы нужна особая энергия. Но в 71 год у меня вряд ли она будет. Придут новые тренеры с новыми идеями. Я увижу это и буду смотреть футбол до последнего дня жизни.

Я не намерен становиться генеральным директором или президентом, так как к этой работе нужно быть подготовленным. У меня не было времени заниматься этим. К тому же подобная работа меня не привлекает", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

48-летний Гвардиола возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. Его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года.

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