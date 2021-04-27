Гвардиола: "Не думал о Мбаппе и Неймаре, хотел просто выспаться"

Теги хосеп гвардиоланеймаркилиан мбаппепсжманчестер сити

Гвардиола: "Не думал о Мбаппе и Неймаре, хотел просто выспаться"Фото: Твиттер @goal 
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги Чемпионов против ПСЖ.

"Мбаппе и Неймар? Не думал о них, хотел просто выспаться. Мы всеми силами попробуем их остановить. Будем обороняться как команда, и в целом играть как команда. 

Конечно, нам придется кое-что изменить в нашей игре, но в то же время нам не имеет смысла показывать какой-то иной футбол, кроме привычного.

Мы в матче с "Кристал Пэлас" тоже подкорректировали нашу игру. Была цель закрыть быстрого Заа. У парижан отличная атака и, уверен, что нам стоит ждать большого количества наши контратак", — цитирует Пепа Goal.

Напомним, что ПСЖ примет "Манчестер Сити" завтра, 28 апреля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

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