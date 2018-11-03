Гвардиола: "Не думаю, что Фергюсон смог бы провести в "Барселоне" 25 лет"

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Гвардиола: "Не думаю, что Фергюсон смог бы провести в "Барселоне" 25 лет"

Во время подкаста от BBC Хосеп Гвардиола прокомментировал высказывание Алекса Фергюсона: "Не понимаю, почему Гвардиола покинул "Барселону", в этом нет смысла, он должен был остаться там на 25 лет". 

"Я могу понять, почему он так сказал, но футбол в Англии совсем другой. Здесь действительно можно провести 20 лет подряд в одном клубе. На протяжении недели я практически не вижу журналистов, они не в курсе, что происходит внутри команды. У нас было много проблем в клубе, в раздевалке, с игроками, иногда приходится быть жёстким, но ничего не утекает в прессу.

А в "Барселоне", например, или в "Баварии" всё, что происходит внутри, на следующий день будет на всех обложках газет. В Англии гораздо удобнее. Не думаю, что сэр Алекс Фергюсон смог бы провести в "Барселоне" 25 лет",  - заявил Гвардиола.

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