Гвардиола: "Не думаю, что моей команде грозит усталость"

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола: "Не думаю, что моей команде грозит усталость"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии "новогоднего марафона" в Премьер-Лиге высказался о возможной усталости игроков своей команды.

"Усталость? Я не думаю, что она нам грозит. Это может случиться, но у нас есть неплохой состав... Конечно, мы будем использовать ротацию в этот период. У нас будут игры каждые четыре дня. Каждый из моих игроков, кто играл в прошлом, будет играть и в будущем", - цитирует наставника "горожан" goal.com.

Напомним, "Манчестер Сити" может предпринять новые попытки подписать Месси. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов