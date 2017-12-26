Гвардиола: "Не думаю, что моей команде грозит усталость"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии "новогоднего марафона" в Премьер-Лиге высказался о возможной усталости игроков своей команды.

"Усталость? Я не думаю, что она нам грозит. Это может случиться, но у нас есть неплохой состав... Конечно, мы будем использовать ротацию в этот период. У нас будут игры каждые четыре дня. Каждый из моих игроков, кто играл в прошлом, будет играть и в будущем", - цитирует наставника "горожан" goal.com.

Напомним, "Манчестер Сити" может предпринять новые попытки подписать Месси. | soccernews.ru