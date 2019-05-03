Гвардиола: "Не думаю, что на "Ливерпуль" повлияло поражение в матче с "Барселоной"

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Гвардиола: "Не думаю, что на "Ливерпуль" повлияло поражение в матче с "Барселоной"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что думает, что поражение "Ливерпуля" в матче с "Барселоной" в рамках первой встречи полуфинала Лиги чемпионов не повлияет на мерсисайдцев. Об этом сообщает AS.

"Игра было очень хороша. "Ливерпуль" показал себя во всем великолепии. Обе команды показали прекрасный футбол. Мне очень понравилось.

Не думаю, что поражение как-то повлияет на них. В Ньюкасле будет нелегко, но они будут хорошо подготовлены к победе там", - сказал Гвардиола.

Матч "Ньюкасл" - "Ливерпуль" состоится завтра, 4 мая. Начало - в 21:45. 

"Ливерпуль" находится на 2 строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на 1 балл. 

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