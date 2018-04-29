Гвардиола не хочет отпускать Артету в "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить в клубе своего помощника Микеля Артету.

Как информирует AS, 36-летний помощник наставника "горожан" входит в число претендентов на то, чтобы ближайшим летом возглавить лондонский "Арсенал". Однако Гвардиола заинтересован в продолжении сотрудничества со своей "правой рукой", поэтому планирует убедить того не покидать "Этихад".

Напомним, "Манчестер Сити" готов побороться за Бэйла. | soccernews.ru