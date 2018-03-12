Гвардиола: "Не исключаю, что останусь в "Манчестер Сити" на ближайшие десять лет"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем.

" Манчестер Сити"? У этого клуба нет большой истории с точки зрения завоеванных трофеев, но у него есть воля к победе. Я не исключаю возможности работы с этой командой на протяжении ближайших десяти лет. Но это будет зависеть от моего желания и руководства клуба ", - приводит слова наставника "горожан" Le 10 Sport.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет со "Сток Сити". | soccernews.ru