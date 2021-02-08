Гвардиола не исключил, что доверит бить пенальти вратарю Эдерсону

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Гвардиола не исключил, что доверит бить пенальти вратарю Эдерсону

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о проблеме слабой реализации пенальти игроками своей команды.

В воскресном матче против "Ливерпуля" (4:1) 11-метровый удар не забил Илкай Гюндоган. Это уже третий такой случай в текущем розыгрыше АПЛ.

"Да, это проблема. Нельзя не реализовывать пенальти в такие важные моменты. Придётся подумать над тем, чтобы в следующий раз доверить эту функцию Эдерсону", - приводит слова Гвардиолы BBC.

"Сити" набрал 50 очков в 22 турах и уверенно лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Юнайтед" на 5 баллов при одном матче в запасе.

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