Гвардиола не исключил своё увольнение из "Манчестер Сити" в марте

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Гвардиола не исключил своё увольнение из "Манчестер Сити" в марте

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал о грядущем противостоянии с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я мечтаю снова выиграть Лигу Чемпионов, поэтому с нетерпением жду подготовки к матчам с "Реалом". Этот двухнедельный процесс будет самым счастливым в моей работе. Если мы не победим, спортивный директор может сказать, что я уволен", - приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, что "Реал" и "Сити" сначала сыграют в Мадриде 26 февраля, а затем в Манчестере 17 марта.

Гвардиола в течение тренерской карьеры дважды выигрывал ЛЧ - в 2009 и 2011 годах. Оба раза - с "Барселоной".

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