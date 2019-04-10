Гвардиола: "Не лучший результат, конечно, но теперь мы должны совершить камбэк"

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Гвардиола: "Не лучший результат, конечно, но теперь мы должны совершить камбэк"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о поражении своей команды в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (0:1). Об этом сообщает BBC.

"У нас было много моментов, мы контролировали игру и не давали разбежаться сопернику. Не лучший результат, конечно, но теперь мы должны совершить камбэк, чтобы пройти дальше", - сказал Гвардиола. 

Ответный матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур" состоится 17 апреля на стадионе "Этихад". Начало - в 22:00 мск.

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