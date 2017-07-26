Гвардиола: "Не мог даже представить, что за одного футболиста будут платить по 100-120 миллионов евро"

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Гвардиола: "Не мог даже представить, что за одного футболиста будут платить по 100-120 миллионов евро"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола удивлен стоимостью футболистов на трансферном рынке.

"Всего пару лет назад я не мог даже представить, что за одного футболиста будут платить по 100-120 миллионов евро. Но это уже происходит и будет происходить дальше. Это большие суммы, но мы ничем не можем с этим сделать", - приводит слова Гвардиолы DW Sports.

Стоит отметить, что отметку в 100 миллионов евро на данный момент перешагнул только трансфер полузащитника Поля Погба в "Манчестер Юнайтед" (105 миллионов).

Не пропустите: Гвардиола потратил на трансферы около миллиарда евро. | http://soccernews.ru

 

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