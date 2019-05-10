Гвардиола: "Не ожидал, что в таблице сможем опередить "Ливерпуль"

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Гвардиола: "Не ожидал, что в таблице сможем опередить "Ливерпуль"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не думал, что его команде удастся вернуться в чемпионскую гонку, когда отставание от "Ливерпуля" было 7 баллов. Об этом сообщает Mirror.

"Быть первыми в турнирной таблице - это мечта. Я не ожидал, что так будет после отставания в 7 очков. Мечта стала реальностью. 

Если мы выиграем два чемпионских титула подряд, это будет отлично, однако от этого ничего не изменится. Главное - мы прекрасно провели сезон. У нас есть два финала, нужно хорошо сыграть и быть сильными", - сказал Гвардиола.

На данный момент "Манчестер Сити" занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 95 баллов. "Ливерпуль" отстает от "горожан" на 1 очко.

12 мая "Ливерпуль" встретится с "Вулверхэмптоном", а "Сити" с "Брайтоном". По итогам этих матчей решится, кто станет чемпионом Англии.

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