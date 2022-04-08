Гвардиола не планирует покидать "Манчестер Сити"

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Гвардиола не планирует покидать "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в данный момент не планирует покидать "горожан" ради работы в сборной Бразилии, сообщает издание TNT Sports Brazil.

По информации источника, несмотря на сообщения СМИ об интересе бразильской федерации к испанскому тренеру, CBF даже не контактировала с Гвардиолой.

Отмечается, что Пеп планирует отработать контракт с "Манчестер Сити" до конца. Напомним, что соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сам Гвардиола заявлял, что после "Сити" хочет поработать в сборной.

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