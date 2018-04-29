Гвардиола: "Не понимаю, как люди могут подумать, что мы будем продавать Джона Стоунза"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о будущем защитника свой команды Джона Стоунза.

"Я не буду комментировать ложные новости по трансферам. Я не знаю, как люди могут подумать, что мы будем продавать Джона Стоунза? Он - молодой игрок, игрок сборной Англии. Он - огромная часть причины, по которой мы выиграли чемпионский титул.

Первые шесть месяцев он был потрясающим, но, дважды отправившись в национальную сборную, он вернулся травмированным, после чего он справился с ситуацией... Джон не собирается уходить. Я не знаю, как долго я буду здесь, в Манчестере, но, пока я нахожусь здесь, Джон Стоунз будет с нами", - цитирует наставника "горожан" ESPN.

Напомним, Гвардиола исключил возможность подписания его клубом Иньесты. | soccernews.ru