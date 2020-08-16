Гвардиола не провел работу над ошибками и снова вылетел из ЛЧ! На этот раз "Манчестер Сити" был остановлен "Лионом" - все по делу

"Манчестер Сити" подходил к поединку против "Лиона" без кадровых потерь, если не вспоминать о травме Серхио Агуэро. Пеп Гвардиола отправил в запас Бернарду Силву и Давида Сильву, оставил на банке Фодена, а на левый фланг уже привычно отправил не Мени, а Канселу. Изюминкой стала схема "горожан" в три защитника. Руди Гарсия, в свою очередь, выставил тот же состав, что и на матч против "Ювентуса". Манкунианцы неплохо стартовали, сразу же захватив контроль над мячом. Уже на 3-й минуте они едва не открыли счет – Стерлинг получил разрезной пас от Канселу и с левого края штрафной отдавал на пустые ворота, однако один из защитников успел выбить мяч. Впрочем, "Лион" не собирался выступать в роли наблюдателя: на 5-й минуте одну из подач Уокер сбросил в собственные ворота, а на 9-й Марсал мощно пробил с левого угла штрафной – в обоих случаях "горожан" выручил Эдерсон. К 20-й минуте французы провели еще несколько контратак без острого завершения, а вот у британцев ничего, кроме неудачных кроссов, не возникало. На 21-й в штрафную с правого фланга врывался Ауар, который выкатил неожиданный пас в спины защитникам, но он пошел слишком далеко – Марсело пробивал в падении с дальней дистанции слишком слабо. "Горожане" огрызнулись передачей в свободную зону на ход Стерлингу, однако Денайер сделал рывок и успел отобрать мяч. В конце концов, качели завершились неожиданным взятием ворот "Манчестер Сити": Токо-Екамби на 24-й минуте получил заброс из глубины и вылетал на свидание с Эдерсоном, голкипер дернулся, но Гарсия успел выбить мяч из-под ног Карла – впрочем, на подборе оказался Корне, который метров с 24-х закрутил мяч в пустые ворота. 0:1! В этом моменте было подозрение на офсайд, но гол засчитали.

Подопечные Гвардиолы проснулись, перехватили инициативу и загнали "Лион" на его половину. В последней трети первого тайма манкунианцы начали серьезно заострять: на 31-й минуте Лопеш лишь со второй попытки накрыл опасный прострел Стерлинга, на 39-й Де Брюйне со стандарта закрутил мяч под перекладину (Лопеш выбил кулаками), а на 42-й Стерлинг, переиграв защитника на правом краю штрафной, выкатил пас под удар Родри метров с 11-ти – Лопеш поймал мяч! Уже в компенсированное время Рахим мог забивать сам, однако его выстрел с угла вратарской накрыл Корне. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "ткачей". Второй тайм начался в том же русле, но без моментов. "Манчестер Сити" кружил вокруг штрафной "Лиона", загружал туда кроссы, зарабатывал стандарты и выполнял передачи пятками у ворот, но оборона французов держалась довольно убедительно. На 58-й минуте Пеп снял с игры Фернандиньо и бросил в бой Мареза, а "горожане" постепенно начали пугать соперника. На 60-й и 66-й минутах со стандартов метров с 22-х пробивал Де Брюйне – первый выстрел парировал Лопеш, а другой пролетел над воротами. "Лион" между этими моментами огрызнулся дальним и плотным ударом Марсала, но в целом команда садилась все ниже и ниже. Наконец, на 70-й минуте "Манчестер Сити" дожал: Канселу запустил по левому флангу Стерлинга, а тот убрал Денайера и выкатил передачу на линию штрафной под удар Де Брюйне – Кевин пробил точно в правый угол. 1:1!

Впрочем, "горожане" уже на 71-й минуте могли пропустить в результате "лонгбола" на ход Корне – Максвелл ворвался на левый край штрафной и упал в борьбе с Уокером, требуя пенальти, однако арбитр Данни Маккели приказал играть дальше. "Манчестер Сити" мог наказать за расточительность на 73-й, однако выстрел Жезуса с левого края штрафной под ближнюю штангу вытащил Лопеш. Еще через четыре минуты Стерлинг повозился с мячом и подал на дальнюю штангу, но Жезус с правой с шести метров не попал по воротам! Руди Гарсия, тем временем, снял Депая и Дюбуа, бросив в бой Тете и Дембеле. И угадал! На 78-й минуте Ляпорт ошибся при передаче, после чего Ауар получил мяч и выполнил разрезную передачу на Токо-Екамби – Карл находился в офсайде, но пропустил мяч на Дембеле. Мусса же вырвался один на один с Эдерсоном и переиграл его – 1:2! Чистый гол. Гвардиола сразу бросил в бой Давида Сильву, а Стерлинг на 86-й минуте мог сравнять счет с паса Жезуса на пустые ворота. Быть бы голу, если бы Рахим из шести метров не направил мяч в небо. Наказание было мгновенным: на 87-й Ауар пробил с линии штрафной, Эдерсон парировал перед собой, а Дембеле сыграл на добивании – 1:3. "Манчестер Сити" капитулировал. Таким образом, "Лион" стал последним полуфиналистом Лиги Чемпионов 2019/20. Теперь подопечных Руди Гарсии ждет суперматч против "Баварии" – его проведут 19 августа на стадионе "Жозе Альваладе" в Лиссабоне. Пеп Гвардиола, в свою очередь, не добирается до полуфинала ЛЧ уже в четвертом розыгрыше подряд. Не самый лучший пункт в резюме одного из лучших тренеров в мире. Да и когда вы видели, чтобы в полуфиналах играли только немецкие и французские команды? Итальянцы, англичане и испанцы уже out!

Гвардиола вылетел заслуженно!

Оценивая поединок "Манчестер Сити" против "Лиона", можно опираться на голую статистику, в которой у "горожан" хорошие показатели: 18:7 по ударам, 9:3 по передачам под удар, 14:6 по обыгрышам, три ожидаемых гола, удары по пустым воротам, 24% игры на трети поля французов (против 16% на трети англичан) – все говорит об откровенном "отскоке" "ткачей" и несчастье "денежного дрим-тим". Впрочем, при детальном рассмотрении можно заявить о заслуженности фиаско. Во-первых, его заслужил Пеп Гвардиола. На матч против "Лиона" каталонец неожиданно перешел на схему в три защитника с переводом Ле Брюйне на фланг и при отсутствии Сильва, Мареза и Фодена в старте. В разных вариациях игры тремя защитниками в АПЛ "горожане" сыграли всего 254 минуты, в то время как в схеме 4-3-3 они провели 2408 минут – то есть, новая система для манкунианских футболистов малоизвестная и не отлажена. Причина такого решения Пепа заключается в древней его болезни – в важных матчах ЛЧ он регулярно переходит на новую игровую модель, которая не отработана даже в течение недельного тренировочного цикла. Это уже становится фишкой!

"За четыре года с Пепом привыкаешь, что он удивляет тактикой. Иногда игрокам не говорят, как именно мы будем играть, до дня матча. Это приводило и к удачным играм, и к не очень удачным" – рассказывал Де Брюйне в интервью BT после победы над "Реалом". Тогда Гвардиола перешел на 4-4-2 без чистых нападающих и тотально провалил старт, но впоследствии "Сити" обжился и победил. Впрочем, чаще такие эксперименты приводят к провалам. Перед вылетом от "Ливерпуля" он перестроился на 4-2-3-1, в которые команда практически не играла; против "Тоттенхэма" были те же 4-2-3-1 с новой ролью для Делфа с дополнительными коррективами уже на 8-й минуте. Также вспоминается вылет "Баварии" от "Реала", когда схему позволили выбрать футболистам, и вылет от "Барсы" в результате неосторожного перехода на систему высокого прессинга. Часто Гвардиола давал объяснения своим решением, рассказывая, как все должно было работать – его идеи были действительно интересны, однако в ЛЧ слишком высока цена ошибки, чтобы идти на рискованные эксперименты. Четыре раза трансформации Пепа приводили к вылету, но Пеп решил перемудрит иь в пятый раз. Работа над ошибками? Нет, не слышал!

Теоретически, новая схема против "Лиона" должна была парировать 3-5-2 Руди Гарсии и что-то сделать с катастрофической игрой "Манчестер Сити" против команд, которые играют в три защитника – таких соперников было пять, всем "горожане" проиграли. Впрочем, уже к 20-й минуте стало очевидно, что у манкунианцев все пошло наперекосяк: Де Брюйне загнали на позицию, где его качества нивелируются, а "Лион" легко перекрыл центральную зону – "Сити" сбился с флангов, 34% атак в этот период направив через правый край и аж 44% на левый. "Ткачи" были готовы к этому, в первые полчаса позволив Стерлингу и компании всего одно опасное врывание в свою штрафной. К этому времени у игроков "Манчестер Сити" не было ни одного удара, по обыгрышам на дриблинге французы вели со счетом 2:6, а по голам – 0:1. Забил футболист, который до этого трижды забивал в ворота "горожан". Работа над ошибками – гудбай. После того гола манкунианцы создали лишь один голевой момент, который, опять же, прилетел с фланга.

После перерыва Гвардиола некоторое время играл по старой схеме, но на 58-й минуте Пеп сдался – Марез появился на поле и пошел в атаку, Де Брюйне сместился в центр, а схема перестроилась на классические 4-3-3. Результат: 13:4 по ударам, 78% владения, и 88% точности передач против 54% у Лиона – "горожане" забили раз и могли забивать еще минимум дважды. Команде Руди Гарсии где-то повезло, но стоит отметить, что Дембеле провел дубль после действий Ауара – Мусса уже дважды забивал в ворота "Манчестер Сити", а за Хуссема клуб торгуется. То есть, об обоих "горожане" должны были знать все и готовиться соответственно. Об ударах мимо пустых ворот и ошибках защитников с Эдерсоном также не стоит забывать – с такими действиями о полуфинале даже не мечтают. Впрочем, то хотя бы несчастные случаи, а вот качество передач "Сити" в последней трети оставалась низкой. Таким образом, "Манчестер Сити" проиграл из-за хронических проблем Гвардиолы с работой над собственными ошибками, а также из-за недостаточной подготовки при изучении соперника и катастрофических ошибок. Уже этого достаточно, чтобы назвать проход "Лиона" заслуженным, но Де Брюйне решил добить всех заявлением о том, что деньги играют в футбол – мол, неправильно строить такой график матчей после карантина. То есть, на деньги в футболе жалуется футболист с зарплатой в 18 миллионов фунтов стерлингов, который играет в команде суммарной стоимостью в миллиард евро. Кажется, кто-то потерял ориентацию в пространстве. Хорошо, что в Европе есть команды вроде "Лиона", которые умеют опустить небожителей на землю!