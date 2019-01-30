Гвардиола не смог побить рекорд Моуринью

"Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" (1:2) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

Пеп Гвардиола не сумел поставить рекорд по победам в первых 100 матчах в АПЛ.

Он поделил первое место с Жозе Моуринью, у них по 73 победы.

При этом Моуринью проиграл на три матча меньше - 9 против 12 у Гвардиолы. Таким образом, он набрал 237 очков, а Пеп - 234.

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