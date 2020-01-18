Гвардиола не собирается уходить из "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал заявление о своём будущем в английском клубе.
Напомним, что контракт испанского специалиста с "горожанами" истекает в 2021 году. В его возвращении, по некоторым данным, заинтересованы "Барселона" и "Бавария".
"Уже много раз говорил, что 100 процентов останусь в клубе на следующий сезон, если меня не уволят. В тренерской карьере есть как хорошие моменты, так и плохие - невозможно всё время побеждать. Но нужно к этому стремиться", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Гвардиола, которому сегодня исполняется 49 лет, возглавляет "Сити" с 2016 года и уже выиграл с командой 7 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14