Гвардиола не собирается уходить из "Манчестер Сити"

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Гвардиола не собирается уходить из "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал заявление о своём будущем в английском клубе.

Напомним, что контракт испанского специалиста с "горожанами" истекает в 2021 году. В его возвращении, по некоторым данным, заинтересованы "Барселона" и "Бавария".

"Уже много раз говорил, что 100 процентов останусь в клубе на следующий сезон, если меня не уволят. В тренерской карьере есть как хорошие моменты, так и плохие - невозможно всё время побеждать. Но нужно к этому стремиться", - приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Гвардиола, которому сегодня исполняется 49 лет, возглавляет "Сити" с 2016 года и уже выиграл с командой 7 трофеев.

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