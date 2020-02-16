Гвардиола не собирается уходить из "Манчестер Сити"

Теги хосеп гвардиоламанчестер сити

Гвардиола не собирается уходить из "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не планирует покидать команду, несмотря на двухлетнее исключение их еврокубков, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, испанский специалист хочет до конца отработать свой контракт, который действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может сменить команду, так как не видит смысла в работе с дисквалифицированным клубом. Интерес к тренеру проявляет "Ювентус".

Не пропустите: Гвардиола обеспокоен, что игроки захотят покинуть "Манчестер Сити" из-за исключения из ЛЧ. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси выдал худшую серию за последние шесть лет

Месси выдал худшую серию за последние шесть лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 26 50
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 36
8 Эвертон Эвертон 26 36
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
10 Бернли Бернли 26 34
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 26 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 26 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов