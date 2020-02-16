Гвардиола не собирается уходить из "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не планирует покидать команду, несмотря на двухлетнее исключение их еврокубков, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, испанский специалист хочет до конца отработать свой контракт, который действует до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что Гвардиола может сменить команду, так как не видит смысла в работе с дисквалифицированным клубом. Интерес к тренеру проявляет "Ювентус".
Не пропустите: Гвардиола обеспокоен, что игроки захотят покинуть "Манчестер Сити" из-за исключения из ЛЧ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Ливерпуль" установил рекорд топ-5 чемпионатов
-
"Реал" и "Ювентус" поборются за хавбека "Валенсии"
-
Месси выдал худшую серию за последние шесть лет
-
"Ювентус" намерен сохранить 42-летнего Буффона
-
"Манчестер Сити" рассматривает двух тренеров на случай ухода Гвардиолы
-
В "Барселоне" объяснили, почему клуб не подписывает нового форварда
-
Хакеры сообщили о предстоящем переходе Неймара в "Барселону"
-
Воспитанник "Спартака" перешел в "Ротор"
-
"БИЗНЕС Online" назвал требования Кокорина по новому контракту с "Зенитом"
-
Гвардиола не собирается уходить из "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поборются за Аллегри
-
"Бенфика" проиграла во втором подряд матче чемпионата Португалии
-
Главные новости дня: 15 февраля
-
"Гранада" в домашнем матче Ла Лиги обыграла "Вальядолид"
-
"Аталанта" обыграла "Рому" в домашнем матче Серии А
-
"Бордо" и "Дижон" не выявили победителя, "Ним" был сильнее "Анже" и другие итоги матчей 25-го тура Лиги 1
-
1
Кокорин вновь был сфотографирован в экипировке "Сочи"
-
Азар вошел в заявку "Реала" на матч с "Сельтой"
-
"Ливерпуль" гарантировал участие в новом сезоне ЛЧ за 7 месяцев до старта
-
Юрген Клопп высказался о санкциях в отношении "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Бернли
|26
|34
|11
|Арсенал Лондон
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18