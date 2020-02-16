Гвардиола не собирается уходить из "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не планирует покидать команду, несмотря на двухлетнее исключение их еврокубков, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, испанский специалист хочет до конца отработать свой контракт, который действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Гвардиола может сменить команду, так как не видит смысла в работе с дисквалифицированным клубом. Интерес к тренеру проявляет "Ювентус".

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