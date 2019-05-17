Гвардиола: "Не собираюсь в "Ювентус"!"

1 Теги манчестер ситиювентусхосеп гвардиола

Гвардиола: "Не собираюсь в "Ювентус"!"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он не собирается возглавить "Ювентус".

"Сколько раз можно повторять? Я не собираюсь в "Ювентус"! В следующем сезоне я продолжу тренировать "Манчестер Сити"! Я много раз говорил об этом", - цитирует Гвардиолу твиттер журналиста Сэма Ли.

Напомним, что сегодня "Ювентус" расстался с Массимилиано Аллегри. Теперь туринский клуб находится в поисках нового главного тренера.

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Крош
Крош

Гвардиола:...потому что там мне не дадут 500 милионнов на трансферы!

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